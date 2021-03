Renzo Ulivieri: “Nuovi allenatori del Napoli? I nomi fanno parte del gioco. Su Allegri e Sarri…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

“Debacle italiane in Europa? Quando si arriva a livelli alti nelle squadre ci vogliono i fenomeni e i campioni. Noi abbiamo Ronaldo e Ibrahimovic che sono arrivati da noi già in avanti con l’età. Da giovani e al massimo del loro rendimento erano a giocare altrove. Noi abbiamo giovani di buon livello come ci dicono anche le Nazionali ma i grandi campioni, nel pieno della loro attività, vanno a giocare da altre parte in cui sono più soldi.

Nuovo allenatore del Napoli? I nomi fanno parte del gioco, ogni allenatore lo sa che la storia è questa. Mi sembra che Gattuso l’abbia capito e pensi solo alla squadra. Allegri e Sarri senza panchine? Sono le società che li pagano per non farli allenare. Se una società vuole fare questo lo faccia, è un diritto”.