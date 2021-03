L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli sfida la Roma all’Olimpico

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, il Napoli affronterà domenica alle 20:45 la Roma. La squadra di Fonseca è reduce dalla sconfitta contro il Parma e in classifica è a quota 50 punti, con 15 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte; sono invece 51 le reti realizzate e 40 le subite. Il capocannoniere della squadra è Veretout a 10 gol, segue Mkhitaryan a 9, Dzeko a 7, Borja Mayoral a 6, Mancini, Pellegrini e Pedro a 4, Spinazzola a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 151 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 46 vittorie per gli azzurri, 53 per la Roma e 52 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli all’Olimpico il 31 marzo 2019 col risultato di 1-4, l’ultima sconfitta il 2 novemre 2019, risultato 2-1.

La formazione tipo della Roma – Modulo 3-4-2-1 con Mirante in porta, in difesa Mancini, Smalling e Kumbulla, a centrocampo Bruno Peres, Veretout, Lo. Pellegrini e Spinazzola, sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Mariano Potena