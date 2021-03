Anticipo del 28esimo turno di serie A, il Genoa corsaro a Parma

Doppio Scamacca ed il grifone genoano espugna lo stadio Tardini di Parma. Il Genoa di Ballardini, torna a vincere battendo i ducali per 2 a 1, grazie alla doppietta dell’attaccante ventiduenne giunto in prestito dal Sassuolo. Il Parma sprofonda così al penultimo posto in classifica pregiudicando notevolmente la sua rincorsa verso la salvezza. Oggi altri due anticipi; si riparte con Crotone -Bologna, alle 15 e Spezia – Cagliari alle 18. Due incontri in cui le quattro contendenti si giocano la permanenza in A. Domani, le rimanenti partite, tra cui il posticipo Roma vs Napoli, un tempo detto il derby del sole che vale come spareggio per un piazzamento in Champions League. entrambe le formazioni sono attualmente a quota 50, a due punti dall’Atalanta quarta. Ma ricordiamo che gli azzurri dovranno recuperare il match con i bianconeri che si disputerà, finalmente, il prossimo 7 aprile.