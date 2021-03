Gli interventi di Marco Bellinazzo e Roberto Policano a Donne nel Pallone

Dnp, Bellinazzo su Stadio Inter: “Sala tergiversa da 20 mesi”

Il giornalista de “Il Sole 24 Ore” Marco Bellinazzo, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Querelle Sala – Zhang? Sicuramente, se l’intera vicenda fosse accaduta in Cina, Zhang non avrebbe sollevato una grande polemica, fortunatamente siamo in Italia e ognuno può esprimere la propria opinione. La vicenda è complessa, il Sindaco Sala si è espresso in merito e io personalmente non condivido il suo tergiversare. L’intenzione della presidenza dell’Inter di voler costruire il nuovo stadio rappresenta un investimento importante. Bisogna ponderare bene tutte le scelte e capire se ci sono interessi pubblici di mezzo prima di avviare questo tipo di trattative. Il primo cittadino milanese, però, la sta portando troppo per le lunghe, credo tema ripercussioni in campo elettorale, procede con cautela, ma 20 mesi di attesa mi sembrano eccessivi. Rispondere è quantomeno doveroso.

Dnp, Bellinazzo: “Il pallone d’oro lo vince Mbappè”

Diritti tv? La situazione si sta prolungando ulteriormente, già l’anno scorso le perdite delle società calcistiche, a causa della chiusura degli stadi, sono state notevoli. Si parla di circa 80/90 milioni di euro di ammanco dai botteghini per quanto riguarda la passata stagione, e quest’anno i numeri tendono ad aumentare arrivando a circa 300 milioni. Bisogna, quindi, riconsiderare i modelli business e i rapporti con le televisioni. Si parla di una possibile partnership con dei fondi ma le società non sono tutte d’accordo anche perché ognuna di essa guarda ai propri obiettivi stagionali. Bisogna vedere l’anno prossimo dove riusciremo a seguire le partite di calcio.

Pallone d’oro? Con Messi e Ronaldo fuori dalla Champions, penso che se lo contenderanno le nuove leve. Sulla scia di quello che già ha fatto e dopo la partita contro il Barcellona, Mbappè è il grande favorito per l’ambito premio. Si è creato uno strano incrocio con i sorteggi di Champions, le squadre più forti Bayern, PSG e Liverpool si trovano sullo stesso lato del tabellone, mentre squadre che sulla carta hanno qualche chance in meno come Real Madrid e Chelsea, potrebbero arrivare alla finale. Tutto dipenderà anche da quello.

Dnp, Policano: “Roma – Napoli è lo spareggio per la Champions”

Roberto Policano è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Roma – Ajax? Mi aspetto una bella partita, entrambe le squadre fanno bene in Europa, la Roma fa molto possesso palla e ha corsa, senza dubbio sarà un match avvincente. In campionato, invece, si appresta a disputare con il Napoli una sfida che a tutti gli effetti è uno spareggio per la Champions. L’Europa è ovviamente un obiettivo primario per tutte e due le squadre e faranno il massimo in campo per poterla raggiungere.

Parma – Genoa? Ballardini da quando è arrivato al Genoa ha fatto grandi cose, è riuscito a trovare il giusto equilibrio nonché la giusta posizione dei giocatori in campo. È un allenatore di esperienza e si è integrato perfettamente con la città e la squadra. Nella partita con il Parma ha dimostrato la sua lungimiranza facendo entrare Scamacca che ha poi portato alla vittoria la squadra rossoblu. Il Parma invece, non vive un buon momento, pur giocando bene non ottiene risultati positivi. Penso però che c’è ancora speranza e che continueranno a lottare per la salvezza.

Torino? Sta vivendo un momento di estrema difficoltà, il Covid ha inciso molto sul rendimento della squadra nonostante l’arrivo di Nicola abbia portato degli sprazzi positivi. Lui è un allenatore valido che è riuscito a creare un gruppo unito. Spero che con la Sampdoria riuscirà a portare a casa un buon risultato per riacquistare positività nello spirito.