Bruno Palermo: “Crotone, Luperto e Ounas recuperati, saranno titolari con il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Palermo, giornalista.

“Cosmi avrebbe voluto queste due settimane di tempo appena è arrivato. Ha parlato un po’ con i ragazzi della fase difensiva. Lui reputa la squadra fatta da buoni elementi ma la fase difensiva la reputa troppo labile. Non vuole parlare di salvezza, ha spiegato che le possibilità sono risicatissime. Ha spiegato però di aver trovato comunque una squadra pronta ad andare per la sua strada.

Nella partita persa all’Olimpico contro la Lazio, Rispoli aveva sbagliato un gol davanti a Reina prima della rete di subito. Anche contro il Bologna primo tempo straordinario, poi Mihajlovic ha messo dentro tutti gli attaccanti che aveva e il Crotone è andato in sofferenza. Nell’ultimo periodo i ragazzi si erano un po’ appiattiti, avevano bisogno di qualcosa a livello psicologico e Cosmi era la persona giusta per questo. Il campionato è compromesso ma ora i ragazzi sono più combattivi e compatti, vogliono dimostrare che la squadra non era così brutta.

Formazione? Ritornano Luperto e Ounas, credo giocheranno entrambi titolari. Il modulo sarà probabilmente un 3-4-1-2. Reca è rientrato dalla Polonia e quindi stanno valutando la condizione fisica, se non ce la farà giocherà Molina”.