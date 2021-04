Napoli: nel primo pomeriggio il responso definitivo sulla negatività di Zielinsky

Come riferito dal Tweet ufficiale della società Calcio Napoli Piotr Zielinsky è risultato negativo al test molecolare a cui si è sottoposto pochi minuti fa, assieme ai compagni di squadra tornati dalla nazionale di Mancini. Tuttavia il responso definitivo si saprà solo nel pomeriggio, prima dell’allenamento di dopo pranzo. C’è ansia per Gattuso che, in caso di forfait del polacco, non avrebbe soluzioni alternative. Crediamo però che il rischio di un nuovo contagio sia quasi nullo, visto il fatto che il centrocampista azzurro ha già contratto il covid 19 solo qualche mese fa. Il giocatore, al 99%, sarà a disposizione dell’allenatore, regolarmente.