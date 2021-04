Napoli, il duo Mertens – Osimhen sferra l’attacco al Crotone

Finalmente il Napoli, questo pomeriggio al Maradona, ritrova la sua splendida coppia offensiva composta da Mertens e Osimhen. Infatti il belga dovrebbe giocare per far da spalla al nigeriano, malgrado i fastidi accusati ultimamente alla clavicola sinistra. La partita con il Crotone apre un ciclo di partite in cui si disputerà la tanto attesa sfida spareggio Champions con la Juve a Torino, mercoledì prossimo, per poi chiudere il trittico a Genova contro la Sampdoria. Recuperato anche il polacco Zielinski, risultato per fortuna, negativo ai due tamponi molecolari di controllo, tuttavia Gattuso sembra non volerlo rischiare dal primo minuto non essendosi potuto allenare con i compagni. Non convocato, invece, l’italo -tedesco Diego Demme, ancora indisponibile.

Fonte: Corriere dello Sport