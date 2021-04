LA PARTITA – Napoli-Crotone 4-3, poker degli azzurri al Maradona

Il Napoli batte al Maradona il Crotone 4-3, a segno per gli azzurri Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo

PRIMO TEMPO

Al 3′ azzurri vicini al gol con Bakayoko con una conclusione da fuori area, il pallone termina di poco fuori. Al 17′ attacca ancora il Napoli, questa volta con Insigne che prova il tiro in posizione defilata ma colpisce l’esterno della rete. Dopo un minuto arriva il vantaggio della squadra di Gattuso con Insigne, che servito da Di Lorenzo spedisce il pallone in rete, complici anche due deviazioni di Messias e Djiji. Al 22′ c’è anche il raddoppio: grande azione con Fabian Ruiz che serve in area Insigne, il capitano serve Osimhen che a porta sguarnita va a segno. Al 25′ accorcia le distanze il Crotone: errore di Manolas che passa il pallone a Venali, quest’ultimo serve Simy che spedisce in rete. Al 34′ terzo gol degli azzurri con Mertens direttamente da calcio di punizione. Al 41′ Napoli vicino anche al quarto gol, con Mertens che colpisce la traversa. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48′ accorcia ancora le distanze il Crotone ancora una volta con Simy, servito di testa da Messias. Al 59′ la squadra di Cosmi trova anche il pari con Messias che approfitta di un errore di Maksimovic che perde il controllo del pallone e va a segno. Al 72′ torna in vantaggio il Napoli con Di Lorenzo che servito da Elmas insacca nell’angolino. All’89’ destro a giro di Insigne, il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Al 90′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 93′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko (61′ Elmas); Politano (61′ Lozano), Mertens (73′ Zielinski), Insigne; Osimhen (90′ Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli (46′ Pereira), Messias, Benali, Zanellato (81′ Rojas), Molina; Ounas (46′ Vulic), Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Pedro Pereira, Marrone, Di Carmine, Vulic, Riviere.

Reti: 19′ Insigne (N), 22′ Osimhen (N), 24′, 48′ Simy (C), 34′ Mertens (N), 59′ Messias (C), 72′ Di Lorenzo (N)

Ammoniti: Rispoli (C), Benali (C), Pereira (C), Rojas (C)

Mariano Potena