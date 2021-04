Coronavirus, si allarga il cluster della Nazionale: anche Pessina positivo

Matteo Pessina è risultato positivo al coronavirus. Il calciatore dell’Atalanta, asintomatico, è già in isolamento. Si allarga dunque il cluster interno alla Nazionale italiana, ormai flagellata da casi di positività al rientro dagli impegni nelle qualificazioni ai Mondiali.

Di seguito il comunicato del club orobico: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.