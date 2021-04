Serie A: recupero Inter vs Sassuolo, i nerazzurri in Paradiso

Ieri, oltre a Juventus – Napoli, si è giocato anche il recupero tra Inter e Sassuolo, match vinto dalla squadra di Antonio Conte per 2 a 1, in virtù delle reti del solito duo offensivo formato da Lukaku e Lautaro Martinez. Grazie a questo successo i nerazzurri volano in Paradiso, distanziando il Milan di ben 11 lunghezze. A questo punto il tricolore sembra ormai vicinissimo, solo un autentico suicidio, impensabile al momento, potrebbe invalidare tale affermazione. Lo scudetto tornerà a Milano, sponda Inter, dopo quasi undici anni, ovvero dall’epoca del triplete vinto con Mourinho in panchina.