Serie A: posticipo del lunedì: Benevento k o in casa col Sassuolo

E’ andata male ieri sera per il Benevento nel posticipo del lunedì relativo all’epilogo della trentesima giornata di serie A. I sanniti sono stati battuti tra le mura amiche dello Stadio Vigorito dal Sassuolo dell’ex De Zerbi, in virtù di un autogol del difensore giallorosso Barba che ha deviato la palla in rete nel tentativo di anticipare Caputo, sul finire della prima frazione di gioco. Una grande chanche mancata dalla squadra di Inzaghi per allungare il distacco dalla zona pericolosa. In verità il successo dei neroverdi è stato più che meritato, gli emiliani hanno avuto tantissime occasioni per violare la porta del Benevento, tuttavia, è bastata l’autorete e qualche grande intervento di Consigli per determinare il risultato che consente al Sassuolo di portarsi all’ottavo posto in classifica.