Novità assoluta: da domenica sera, al Maradona, esordio del tifo virtuale

La SSCN vuole riportare il tifo allo stadio Diego Armando Maradona, a partire dal big match contro l’Inter di domenica sera, posticipo della 31esima giornata di A. Si tratta però di un tifo virtuale, infatti la società partenopea, in collaborazione con lo sponsor Acqua Lete, ha avuto l’idea di sperimentare un progetto nuovo, al passo coi tempi e con la pandemia. L’intenzione è quella di coinvolgere direttamente i tifosi azzurri, i quali, da casa, dovranno digitare l’hashtag #CoroaCoreLete sul social Tik Tok ed unirsi al coro di Insigne, Mertens, Koulibaly e Politano che recita : “La squadra è sempre in testa, bandiera sul balcone, Vesuvio alla finestra non perdo la passione”. In realtà i cori condivisi dagli appassionati sostenitori partenopei verranno riprodotti in un video che sarà proiettato ed ascoltato nel corso delle prossime gare del Napoli che si disputeranno a Fuorigrotta. Come anticipato si partirà Si proprio dalla gara con i nerazzurri. L’accompagnamento sonoro sarà garantito alla lettura delle formazioni, e soprattutto ad ogni gol azzurro, o nel corso delle sostituzioni, nonché negli spazi di tempo permessi dalla Lega Calcio. Naturalmente non si avrà lo stesso effetto del tifo originale degli spalti gremiti in occasione di match di cartello, tuttavia si proverà a ricreare, seppur a distanza, il sostegno che manca negli stadi da oltre un anno. Questo progetto costituirà l’ennesima dimostrazione del legame d’amore esistente tra i giocatori e la tifoseria napoletana. Tanta la curiosità tra i supporters azzurri che attendono con ansia la partita contro la capolista per mettere in atto il proprio tifo.