Calciomercato Napoli: nel mirino azzurro spunta Lamela, ex Roma

Secondo alcuni rumors sembrerebbe che Erik Lamela, ex calciatore della Roma, oggi in forza al Tottenham, voglia ritornare in Italia. Sul forte attaccante argentino si sono fiondate già il Milan ed il Napoli, però il club di De Laurentiis sarebbe in vantaggio sui rossoneri per portarlo all’ombra del Vesuvio. L’ostacolo ingaggio potrebbe anche essere superato, visto che il giocatore è propenso a ridursi lo stipendio; il suo contratto con la società inglese scadrà a giugno dell’anno prossimo. Per via dei tanti infortuni, Lamela non è stato in grado di mettersi in evidenza in questa stagione, infatti ha giocato solo 5 partite da titolare. Tra campionato e coppe, tuttavia, ha realizzato cinque reti. Il rapporto con il Tottenham, pertanto, è destinato ad interrompersi e dovendo scegliere la sua preferenza sarebbe quella di rigiocare in serie A. Lui tornerebbe volentieri nella capitale ma la Roma non è interessata, per cui Napoli rappresenterebbe la giusta alternativa: pur di indossare la casacca azzurra Lamela accetterebbe il ridimensionamento dell’ingaggio che, dagli attuali 4, scenderebbe a 2/2,5 milioni di euro a stagione. La trattativa, dunque, è in corso, si vedrà poi a fine stagione, se andrà in porto. Per la cronaca l’ex romanista può essere impiegato in tutti i ruoli dell’attacco, ovvero sia dietro che affianco alla punta centrale.