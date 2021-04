Fiorentina corsara a Verona nell’anticipo di A del 32esimo turno

La tre giorni del trentaduesimo turno di serie A si è aperto, ieri, con il successo della Fiorentina, in casa del Verona, i viola hanno espugnato il Bentegodi per 2 a 1, compiendo un passo importante verso la salvezza. Oggi si disputeranno altre sette gare tra cui Spezia -Inter e Milan -Sassuolo. Domani, infine gli ultimi due posticipi: alle 18,30 ci sarà Roma – Atalanta , mentre alle 20,45 andrà in scena lo scontro diretto che vale un posto al sole della Champions League tra Napoli e Lazio, al Maradona.