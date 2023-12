Coppe Europee del giovedì -Successo della Viola in Conference, pari per Roma e Atalanta nella seconda competizione continentale

Si sono giocati ieri gli incontri della quinta giornata dei raggruppamenti di Europa e Conference League: per le nostre squadre italiane, il bilancio è di una vittoria e due pari. A vincere è stata la Fiorentina che ha battuto, al Franchi, il Genk per 2 a 1, mentre l’Atalanta e la Roma hanno impattato, entrambe per 1 a 1 contro lo Sporting Lisbona e il Servette. I bergamaschi hanno giocato in casa, i giallorossi in trasferta. La squadra di Gasperini si è qualificata, in anticipo, agli ottavi della manifestazione, viceversa la formazione di Mourinhoo, per evitare di affrontare i playoff dovrà assolutamente far sua l’ultima gara in programma all’Olimpico, contro lo Sheriff. Nella terza competizione continentale, infine, ai viola basterà un pareggio in Ungheria per raggiungere gli ottavi di finale senza passare per gli spareggi.