ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs INTER – I partenopei contro il tabù Maradona, dove non vincono da settembre

Dopo la buona partita disputata a Madrid contro il Real, persa sfortunatamente per due episodi contrari evitabilissimi, il Napoli si rituffa nel campionato di serie A , sfidando, dopodomani, nel posticipo serale della domenica, valevole per la quattordicesima giornata, la capolista Inter, distante otto punti dagli azzurri. La squadra, oggi sotto l’egida di Walter Mazzrrri, oltre che con i nerazzurri deve fare i conti con il tabù Maradona, dove ha già perso ben quattro gare tra campionato e Coppa e non vince da settembre scorso quando sconfisse l’Udinese per 4 a 1. Quindi parliamo di un digiuno lungo più di 60 giorni. Ma le migliorie viste nelle due ultime partite fanno ben sperare per un rilancio della formazione partenopea che sembra aver ritrovato la serenità e l‘unità di intenti. Ovviamente, la compagine di Simone Inzaghi rappresenta un ostacolo molto difficile da superare per chiunque, però occorre anche dire che la rosa a disposizione del nuovo arrivato in panchina è sicuramente di prima scelta, stiamo parlando sempre dei campioni d’Italia in carica e scusate se è poco. Napoli vs Inter sarà il match clou della giornata che mette di fronte la prima e la quarta in classifica. In campionato i campani sono reduci dal successo di Bergamo, mentre i meneghini vengono dal pareggio con la Juve dello Stadium. Per quanto concerne la formazione, in casa Napoli, si prospetta il ritorno dal primo minuto del bomber nigeriano che tuttavia non è ancora al 100% della forma che dovrà ritrovare solo giocando con continuità. In porta, ancora fiducia per Meret che però dovrà stare molto più attento per evitare che Gollini prenda il suo postoin caso di un nuovo svarione. Dubbi, invece sulla presenza di Zielinski e su chi giocherà come terzino sinistro. Mazzarri sta studiando la situazione, per il resto confermatissimi tutti gli altri. Per gli avversari, Inzaghi avendo fatto riposare, in Champions, molti titolari, al Maradona, presenterà la migliore formazione possibile ma non ci saranno Pavard e Bsastoni. Intanto vediamo le probabili formazioni:

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Allenatore Walter Mazzarri

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Inter 3-5-2: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez Allenatore Simone Inzaghi

Veniamo, come di consuetudine, ai numeri ed alle statistiche della sfida di domenica sera; Napoli e Inter si sono affrontate in tre competizioni per complessive 173 partite. Lo score vede in netto vantaggio gli ospiti che hanno conquistato 79 vittorie contro 52 dei padroni di casa, 42 invece i pareggi. Il totale dei gol realizzati dagli azzurri è 189, mentre quello dei nerazzurri è 256 . Se prendiamo in esame soltanto gli incontri disputati all‘ombra del Vesuvio registriamo 77 match, il cui bilancio sorride al Napoli, in vantaggio con 38 successi contro 18, 21 infine i risultati nulli. Per ciò che riguarda le reti segnate ne contiamo 101 dei campani e 76 dei lombardi. Questi numeri, sulla carta, offrono un big match affascinante dal risultato incerto, a meno che non si ripeta la squallida gara vista a Torino, in cui le due contendenti, nel secondo tempo, hanno rinunciato a giocare per il timore di perdere. Concludendo ricordiamo che nella passata stagione, a Fuorigrotta il risultato finale fu Napoli 3 -Inter 1.