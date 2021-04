Enrico Varriale su Twitter spiega il motivo della commozione di Dries Mertens al termine della vittoria del Napoli per 5-2 sulla Lazio: “Spettacolo al Maradona con 7 gol e grandi giocate. Fondamentale vittoria del Napoli che piega la Lazio nello scontro Champions con prodezze fantastiche di Insigne e Mertens commosso per la scomparsa della nonna. Ma migliore in campo un grande Zielinski”.