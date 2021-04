Napoli: Champions più vicina dopo la vittoria sulla Lazio, ma Gatttuso deve ancora inseguire

ROMA – Il Napoli vede l’accesso alla prossima Champions League più vicino, ma è ancora costretto a inseguire Milan, Atalanta e Juventus. Nel frattempo la vittoria roboante contro la Lazio ha spinto i betting analyst di Sisal Matchpoint a dimezzare la quota degli uomini di Gattuso: ora il piazzamento degli azzurri nelle prime quattro a fine stagione è offerto a 1,57, rispetto al 2,25 di qualche giorno fa.

I bookie iniziano a credere nel Napoli, ma non ancora quanto le altre tre pretendenti per un posto in Champions. Insigne e compagni puntano a limare nuovamente il gap su Juventus e Atalanta, a +2, oltre che dal Milan (+3) che dopo il ko con il Sassuolo deve guardarsi le spalle. In questo senso il calendario sorride ai partenopei con l’impegno di lunedì a Torino all’orizzonte.

Nonostante il pareggio contro la Roma, l’Atalanta rimane quella con più chance di ottenere l’ennesima qualificazione consecutiva in Champions, a 1.20. Segue a ruota la Juventus, a 1,25, mentre il digiuno del Milan dopo ben otto stagioni, riporta Agipronews, si rompe a 1,40, in aumento rispetto all’1,20 dello scorso turno di campionato.

RED/Agipro