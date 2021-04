IL FISCHIETTO. Torino vs Napoli sarà diretta da Valeri di Roma

Il posticipo tra Torino e Napoli, in calendario lunedì 26 aprile allo stadio Grande Torino, alle ore 18,30, valido per il 33esimo turno di serie A, sarà diretto dal signor Paolo Valeri della sezione arbitrale di Roma. I suoi collaboratori saranno Del Giovine e Imperiale in qualità di guardalinee, Forneau, nel ruolo di quarto uomo e per finire Aureliano e Cecconi in sala Var. Per la cronaca il fischietto romano ha diretto anche la gara di andata a Fuorigrotta, match che terminò in parità per 1 a 1. Ma vediamo qui di seguito tutti i precedenti di Valeri in A, con il Napoli:

Napoli-Lecce 3-0 il 13 dicembre 2008

Napoli-Siena 2-1 il 27 settembre 2009

Napoli-Catania 1-0 il 28 marzo 2010

Sampdoria-Napoli 1-2 il 19 settembre 2010

Brescia-Napoli 0-1 il 31 ottobre 2010

Lecce-Napoli 2-1 8 maggio 2011

Napoli-Fiorentina 0-0 il 24 settembre 2011

Napoli-Genoa 6-1 il 21 dicembre 2011

Parma-Napoli 1-2 il 4 marzo 2012

Napoli-Torino 1-1 il 4 novembre 2012

Napoli-Bologna 2-3 il 16 dicembre 2012

Napoli-Atalanta 3-2 il 17 marzo 2013

Chievo-Napoli 2-4 il 31 agosto 2013

Cagliari-Napoli 1-1 il 21 dicembre 2013

Fiorentina-Napoli 0-1 il 9 novembre 2014

Cagliari-Napoli 0-3 il 19 aprile 2015

Napoli-Milan 4-2 il 27 agosto 2016

Napoli-Sassuolo 1-1 28 novembre 2016

Napoli-Milan 3-2 il 25 agosto 2018

Napoli-Udinese 4-2 il 17 marzo 2019

Inter-Napoli 2-0 il 28 luglio 2020

Napoli-Milan 1-3 il 22 novembre 2020

Napoli-Torino 1-1 il 23 dicembre 2020

Sampdoria-Napoli 0-2 l’ 11 aprile 2021