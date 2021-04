Mercato Napoli: interesse del club azzurro per il terzino portoghese Dalot

Dal Portogallo giunge notizia, attraverso il quotidiano locale ” Record”, di un concreto interessamento della SSCN verso il terzino mancino Diogo Dalot, attualmente un difensore del Milan che lo ha prelevato in prestito dal Manchester United, proprietario del suo cartellino. Il club rossonero è ancora indeciso se riscattarlo o meno, cosa che dipenderà anche da come si classificherà la compagine di Ibrahimovic, a fine stagione. Il calciatore portoghese che ha un contratto fino al 2023 con i Red Devils ha un costo che si aggira sui 22 milioni di euro, cifra oggigiorno abbastanza elevata. Con addosso la maglia del Milan il difensore di piede sinistro si sta mettendo in mostra autorevolmente, confermandosi un calciatore molto affidabile e dal futuro roseo. Staremo a vedere se ne nei prossimi tempi il club di De Laurentiis continuerà a fare la corte a Dalot compiendo passi decisivi per portarlo all’ombra del Vesuvio., Milan permettendo. E’ naturale che è proprio di questi tempi che si programma il futuro della prossima stagione ed il Napoli ha bisogno, come il pane, di un terzino mancino, visto che da anni, ha in rosa, data la complicata situazione dell’algerino Faouzi Ghoulam che resterà fuori ancora per molto, in questo ruolo, ha soltanto Mario Rui, costretto a fare gli straordinari. Sarà Diogo Dalot o qualcun altro ma la società partenopea non può permettersi il lusso di non acquistare, a giugno, nella campagna estiva del calciomercato, un altro difensore esterno mancino.