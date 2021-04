Anticipi del sabato di serie A, 33esimo turno

Si sono giocati, ieri, tre anticipi relativi alla 33esima giornata del campionato di serie A. Questi i risultati delle gare:

Genoa – Spezia 2-0

Parma – Crotone 3-4

Sassuolo – Sampdoria 1-0

Con il successo nel derby ligure, la squadra di Ballardini si è tirata fuori dalla zona calda della classifica, mentre quella di Italiano dovrà ancora lottare fino alla fine per la permanenza nella categoria. Il Sassuolo, alla quarta vittoria di fila, si conferma ottava forza del torneo, mentre per il Parma è notte fonda, dopo l’ennesima sconfitta, questa volta, ad opera dei calabresi di Cosmi, i quali malgrado il successo sui ducali, restano ultimi, con poche speranze di salvezza. Oggi sono in programma altre cinque partite, le rimanenti due invece si disputeranno domani: il Monday calcistico sarà aperto da Torino – Napoli alle 18,30 e sarà chiuso da Lazio – Milan alle 20,45.