Cucini (sindaco Certaldo): “Spalletti a Napoli? Vi dico che è l’uomo perfetto per lavorare in un grande club, come il Napoli”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo: “Mister Spalletti? È un nostro concittadino impegnato nelle nostre terre, molto legato a questo pezzo della Toscana. In base ai tuoi impegni, partecipa sempre le nostre iniziative, è molto legato ai giovani. Certaldo ha una vocazione molto forte sulla manifattura, oggi orientato verso le nuove tecnologie. Ha una vocazione turistica con un meraviglioso borgo medievale con la parte agricola: vino, olio e cipolla. La cipolla di Certaldo è un prodotto tipico. Competizione con Tropea? Spalletti contro Gattuso? Spalletti è un cittadino del mondo, un grande professionista per lavorare con le grandi società come lo è il Napoli. Napoli Club a Certaldo con Spalletti a Napoli? Perché no, siamo già pronti (ride, ndr). Non compete a me dire se arriverà Napoli, ma si arriverà a Napoli ci sarà un’ottima persona, un uomo incredibile. Nella fiction su Totti la figura di Spalletti è stata tratteggiata in modo troppo caricaturale, a Certaldo non è stata presa bene come è stato rappresentato perché è un uomo molto amato dalle nostre parti. Il mister viene alle feste della scuola, non si limita a dare un premio o a riceverlo: si ferma con ognuno a parlare, a dialogare. Vive le nostre campagne, un uomo splendido”.