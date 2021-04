Napoli: tutta la rosa è con Gattuso, e vorrebbe la sua riconferma

Malgrado il matrimonio tra il Napoli e Gennaro Gattuso appare oramai finito per i motivi che conosciamo, tutti i giocatori della rosa si sono schierati dalla parte dell’allenatore calabrese e sono pronti a chiederne la riconferma per la prossima stagione. Le difficoltà patite qualche mesa fa hanno compattato il gruppo, in virtù appunto della mediazione e del carisma del tecnico ex Milan che le ha tentate tutte pur di risollevare i suoi calciatori. Adesso grazie a lui il Napoli è unito, sia in campo che fuori, come si evince dai brillanti risultati conseguiti recentemente che hanno portato la squadra dal settimo al terzo posto in classifica. Gattuso è stato capace, con la rosa quasi al completo, di trovare un assetto di gioco stabile e fruttifero e di inculcare ai suoi ragazzi quell’entusiasmo che mancava. Pertanto lasciare andare via, ora, il mister sarebbe un controsenso. Dopo 18 mesi e più di lavoro di ristrutturazione, si rischierebbe di distruggere un progetto che ha delle basi molto solide sui cui ricominciare nella stagione ventura. Dunque il capitano azzurro ed i compagni si augurano di lavorare ancora con Ringhio per non ricominciare da zero con un altro allenatore. Poi se si raggiungesse l’obiettivo prefissato sarebbe il massimo, visto come si erano messe le cose a gennaio. La rinascita la si deve anche al buon Rino che ha risposto con i fatti alle tantissime critiche ricevute. Ovviamente lo strappo con il presidente non si ancora è ricucito, tuttavia esiste una possibilità che, a fine stagione, Gattuso possa rimanere al timone, sopratutto in caso di arrivo in zona Champions. Infatti, in tal caso, De Laurentiis sarebbe pronto a fare la prima mossa per trattenere il tecnico. Dunque nonostante tutti diano già per scontato il suo addio alla città di Napoli, mai dire mai !