L’AVVERSARIO – Domani il Napoli ospita il Cagliari al Maradona

Dopo la vittoria contro il Torino, domani il Napoli sfiderà alle 15:00 al Maradona il Cagliari. Reduce da 3 vittorie consecutive rispettivamente contro Parma, Udinese e Roma, la squadra di Di Francesco è in lotta per la salvezza e in classifica è a quota 31 punti insieme a Torino e Benevento; i sardi hanno collezionato 6 vittorie (5 in casa e 3 in trasferta), 7 pareggi e 18 sconfitte, sono invece 39 le reti realizzate, 54 le subite. Il capocannoniere della squadra è Joao Pedro con 15 gol, segue Giovanni Simeone a 6, Lykogiannis, Marin e Pavoletti a 3, Gaston Pereiro e Sottil a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 82 i precedenti tra le due squadre tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con 31 vittorie per gli azzurri, 14 per il Cagliari e 24 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli a Fuorigrotta il 5 maggio 2019 col risultato di 2-1, l’ultima sconfitta il 25 settembre 2019, risultato 0-1.

La formazione tipo del Cagliari – Modulo 3-4-2-1 con Cragno in porta, in difesa Ceppitelli, Godin e Carboni, a centrocampo Nandez, Duncan, Deiola e Lykogiannis, sulla trequarti Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti.