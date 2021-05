Anticipi del sabato di serie A, 34esima giornata

Con il successo a Crotone per 2 a 0, l’Inter di Antonio Conte, già questa sera, in caso di mancata vittoria dell’Atalanta, potrebbe fregiarsi, con ben quattro giornate di anticipo, del 19esimo scudetto della sua onorata storia calcistica, dopo 11 anni di astinenza, ovvero dal famoso anno del triplete di Mourinho. Nelle altre due partite del sabato di A , registriamo il ritorno al successo del Milan che ha battuto il Benevento, in casa con lo stesso punteggio dei cugini, inguaiando i sanniti, ora, in zona pericolosissima, ed infine il pari per 1 a 1 tra il Verona e lo Spezia, al Bentegodi. Una boccata d’ossigeno per i liguri di Italiano, in ottica salvezza. Nella giornata odierna si completerà il quadro della trentaquattresima giornata con altre sei partite in programma. Domani, poi l’ultimo posticipo tra Torino e Parma. Nella tarda mattinata di oggi si ricomincerà con il lunch match Lazio – Genoa, quindi, nel pomeriggio, toccherà al Napoli, a Fuorigrotta, che affronterà il Cagliari in uno scontro che mette in palio punti fondamentali, da un lato in chiave zona Champions e dall’altro in ottica permanenza nella categoria. Sempre alle 15 si disputeranno Sassuolo – Atalanta e Bologna – Fiorentina. Alle 18, invece, si giocherà Udinese – Juventus; la domenica calcistica si chiuderà con il match delle 20,45 tra Sampdoria e Roma.