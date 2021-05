Napoli: procede benissimo il recupero di Ghoulam, l’algerino pronto a tornare in campo in ritiro

Lo sfortunatissimo, terzino di fascia mancino del Napoli, Faouzi Gholulam sta svolgendo la fase di recupero post operatoria, dopo l’intervento subito a causa della nuova rottura del legamento crociato. L’algerino, ieri, è stato nella capitale, presso Villa Stuart per effettuare la visita di controllo, dal professor Mariani, il quale si è detto abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. L’illustre chirurgo è stato sempre certo che il giocatore potesse ritornare a giocare nella prossima stagione e per giunta anche a buon livello, malgrado i tanti infortuni. Molto probabilmente il difensore azzurro si aggregherà ai compagni di squadra nel prossimo ritiro, dalla fine di luglio. L’auspicio di tutti, società, tecnico, e tifosi è quello che Ghoulam possa, finalmente, lasciarsi alle spalle questa brutta maledizione che lo ha perseguitato negli ultimi anni, per riprendere a giocare come un tempo, quando veniva additato come uno dei terzini sinistri migliori d’Europa. Il ragazzo merita, senza dubbio, questa soddisfazione, non fosse altro per la grandissima volontà di non mollare mai.