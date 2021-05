Maurizio De Giovanni: “Napoli, è l’anno dei jolly sprecati, ora servono 4 vittorie”

Lo scrittore Maurizio de Giovanni ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “Il pari del Napoli contro il Cagliari complica la corsa Champions degli azzurri, anche perche’ le altre hanno vinto. Non so poi quanto si possa considerare una battuta d’arresto il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo. Le squadre forti vincono queste partite, anche se si verificano problemi arbitrali e se si presentano sfortune, come lo e’ stata la traversa centrata da Demme. Il Napoli non ha vinto. Gravissimo l’errore dell’arbitro Fabbri nel non convalidare il secondo gol di Osimhen, che a tutti gli effetti era valido. E’ anche vero pero’ che una partita del genere non puo’ dipendere da un errore arbitrale. Non e’ concepibile prendere gol al 94° minuto. Ritengo che quest’errore non abbia inciso come gli errori commessi dal Napoli durante la sfida, fermo restando che l’errore c’e’ stato e, ripeto, e’ stato grave. Osimhen e’ in crescita, penso anche che la squadra si stia abituando a giocare con lui. E’ un giocatore che ha delle caratteristiche che vanno assecondate, com’era stato ad inizio stagione così sta accadendo ora. Di sicuro il Napoli non puo’ pensare di giocare alla stessa maniera con Osimhen e Mertens. Il Napoli e’ padrone del proprio destino. Con 4 vittorie nelle ultime 4 partite la qualificazione in Champions sarebbe aritmetica. Chiaramente sarebbe stato molto meglio vincere contro il Cagliari e lasciare l’ipotesi di pareggio disponibile in una delle ultime due trasferte fuori casa. Il Napoli, con il pareggio contro il Cagliari, si e’ giocato il bonus che il destino gli aveva dato. Questo è l’anno dei jolly sprecati. Non credo che il pari dell’Atalanta con il Sassuolo renda meno amaro il pareggio del Napoli contro i sardi. Gli azzurri avevano tra le mani questa possibilita’, va anche ricordato che il Cagliari giocava senza Joao Pedro e Marin, 2 dei migliori giocatori da cui dipende molto il loro gioco. Ecco perche’ sostengo che il Napoli avrebbe dovuto vincere questa partita. Non e’ sull’Atalanta che il Napoli deve fare la sua corsa, ma su Milan e Juventus, stando attenti alla Lazio che dovra’ recuperare la sfida col Torino, quando i granata saranno presumibilmente gia’ salvi e i biancocelesti avranno bisogno dell’intera posta in palio. Per questo dico che attualmente il Napoli deve immaginare di essere a pari punti con la Lazio. Meret ha delle caratteristiche fantastiche, ha fatto due parate meravigliose su Pavoletti e Nandez, ma non e’ mai presente sulle palle nella sua area. Anche in occasione del gol di Nandez, essendo un’azione nella sua area, credo che il suo dovere era di farsi trovare su quella palla prima degli altri. Meret e’ un grande talento, ma difetta ancora in personalita’. Va detto comunque che il Napoli avrebbe meritato di vincere la partita, ma avrebbe dovuto chiuderla prima, nel primo tempo. Cosi’ non e’ stato. La squadra e’ andata progressivamente ripiegandosi all’indietro, in maniera sostanzialmente inspiegabile dato che il Cagliari non stava esercitando una pressione eccessiva. Era una partita da vincere con tranquillita’ ed invece si e’ rischiato di pareggiarla anche in precedenza, senza dimenticare il palo di Zappa e le tre parate di Meret, due volte su Pavoletti ed una su Nandez. Demme e’ un giocatore irrinunciabile, ha recuperato un milione di palloni, e’ arrivato anche al tiro, fisicamente non e’ un giocatore strutturato per fare da argine agli avversari, anche se non era la partita in cui c’era questa necessita’, mi sarei aspettato qualcosa in piu’ da Fabian Ruiz e da Zielinski, in termini di conclusioni in porta. Demme e’ un gradino sopra gli altri centrocampisti del Napoli. I cambi di Gattuso non solo non mi hanno convinto ma credo che siano sostanzialmente responsabili della mancata vittoria. Quando tardi a fare cambi, quando schieri Lozano in evidente stato di forma meno brillante rispetto a Politano, quando fai entrare Bakayoko ed Elmas al posto di Fabian e Zielinski rinunci ad ogni idea di appoggio offensivo e dichiari al Cagliari che ti stai chiudendo. Il Cagliari ne ha approfittato e ha pareggiato. A mio modo di vedere questa partita l’ha pareggiata Gattuso. Juventus-Milan potrebbe essere decisiva laddove una delle due dovesse perdere con tutte le altre che vincono. Il Napoli deve pensare a vincere tutte le ultime 4 partite, senza titubanze. Cosi’ facendo il Napoli andra’ in Champions, altrimenti sono convinto che difficilmente ci riuscira’, la Juventus e il Milan sono potentissime. Tutta la dirigenza juventina, al termine del primo tempo contro l’Udinese, ha attorniato l’arbitro Chiffi che nella ripresa ha arbitrato in maniera diversa. Mi è sembrato un avviso chiaro. Il Napoli deve imporre sul campo il proprio diritto ad andare in Champions, altrimenti non si qualificherà”.