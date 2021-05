Napoli: tutta la squadra è con Gattuso, vorrebbe la sua riconferma

Tutti i giocatori azzurri si sono schierati dalla parte del loro allenatore con cui hanno stabilito un feeling non indifferente, una sorta di empatia molto forte che ha ricompattato l’ambiente dal punto di vista della serenità. La squadra difende a spada tratta Gattuso e a quanto pare, domenica sera, subito dopo il match con il Verona, allo stadio Diego Armando Maradona , se dovesse andare come tutti ci auguriamo, ossia vittoria e conseguente qualificazione alla manifestazione continentale per eccellenza, potrebbe verificasi una manifestazione plateale per trattenere il mister calabrese, convincendo presidente e tecnico ad una riconciliazione ed a un prolungamento del rapporto, incrinatosi alcuni mesi fa. Come è noto Ringhio, finora sordo ad ogni condizionamento e terribilmente orgoglioso appare intenzionato a lasciare la città campana anche con il prestigioso traguardo Champions raggiunto. A mio avviso sarà molto difficile che si arrivi ad una pace ma nel calcio, come nella vita mai dire mai!

Fonte : “Corriere del Mezzogiorno”