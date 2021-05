Coppa Italia 2021: la Juve si aggiudica il trofeo nazionale per la 14esima volta

Si è disputata ieri sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, davanti a 4000 spettatori, la finale della Tim Vision Cup 2021; il trofeo nazionale è andato alla Juventus di Pirlo che ha battuto l’Atalanta per 2 a 1, grazie alle reti Kulusevski e Chiesa. Si tratta della quattordicesima Coppa messa in bacheca dalla società bianconera, un vero- record. Per Andrea Pirlo è il secondo successo di questa stagione, dopo la Supercoppa italiana, conquistata contro il Napoli, a gennaio. La nota lieta è sicuramente il ritorno del pubblico allo stadio per una partita di calcio, seppur con limitazioni anti-Covid; non accadeva da più di un anno. I 4300 sostenitori di Atalanta e Juve hanno avuto accesso all’impianto dopo aver esibito il certificato di un tampone negativo, oppure con un certificato vaccinale, o di guarigione dal Covid-19 nei sei mesi passati. Ritornando alla gara, la vittoria dei bianconeri evidenzia l’abitudine di questa squadra a tali eventi, a dispetto degli avversari che hanno giocato pochissime finali, vincendo un solo trofeo tricolore nel lontano 1958. Ora per salvare del tutto la stagione la formazione di Pirlo dovrebbe conquistare un piazzamento tra le prime quattro, ma è tutto subordinato, prima alla vittoria sul Bologna, domenica prossima e poi ai risultati delle antagoniste.