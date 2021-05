IL FISCHIETTO. Napoli vs Verona sarà diretta da Chiffi di Padova

Designato il fischietto che dirigerà il match di domenica sera tra il Napoli ed il Verona, allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Si tratta del signor Daniele Chiffi della sezione arbitrale di Padova, con il quale collaboreranno gli assistenti di linea Longo e Valeriani, il quarto ufficiale di gara Fourneau e gli incaricati in sala Var Nasca e Cecconi. Per la cronaca il fischietto veneto ha arbitrato il Napoli, in passato in otto occasioni, in cui gli azzurri hanno collezionato ben 7 successi ed un pari. L’ultima sua apparizione risale alla partita Napoli – Bologna del 7 marzo scorso, il cui risultato fu di 3 a 1 a favore della squadra di Gattuso.