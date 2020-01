Dries Mertens tentato dal Monaco: proposta di 15mln per 2 anni

Ultim’ora: sul futuro di Dries Mertens è piombato come un falco il club francese del Monaco. L’indiscrezione è riportata questa mattina sul Corriere dello Sport; dunque l’attaccante belga potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. La proposta giunta a Mertens è la seguente: contratto di cinque milioni a stagione per due anni, ovvero quasi un milione in più rispetto all’offerta del Napoli per lo stesso periodo. Ma a far tentennare il giocatore è soprattutto la prospettiva di ricevere un bonus da circa 5 milioni alla sottoscrizione del contratto, per cui parliamo di un’offerta bomba complessiva di quindici di milioni di euro molto allettante. Per ora Mertens che, come noto, non sarà della partita nemmeno domenica sera contro la Juve, visto il persistere del dolore agli adduttori, sta valutando la proposta.

