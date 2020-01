Il Mattino. “Allan diventa papà e vola in Brasile: salterà la Juventus”

“Allan diventa papà e vola in Brasile: salterà la Juventus”. Titola così a pagina 17 Il Mattino su un’assenza pesante nelle file dei partenopei per la gara contro i bianconeri: “Allan sorride, il Napoli no. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, il centrocampista azzurro è diventato nuovamente papà. È nato Matteo, il terzo gioiello di papà e mamma Thais. Allan, che ancora non ha recuperato a pieno dai problemi fisici che gli hanno impedito di giocare anche contro la Lazio, in giornata volerà in Brasile per conoscere il piccolo Matteo e stare vicino alla moglie Thais. Questo, però, vuol dire che non sarà a disposizione di Gattuso per la gara di domenica contro la Juventus”.

TuttoMercatoWeb.com

