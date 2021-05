Beach Soccer – Farmaè scende in campo con la Farmaè Viareggio

Viareggio, 25 maggio 2021 – Farmaè S.p.A. – società leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – segna un nuovo goal: sarà lo sponsor principale di una delle più importanti squadre di beach soccer in Italia e in Europa, il Viareggio, che ne assumerà anche il nome, chiamandosi Farmaè Viareggio dalla stagione 2021.

L’impegno dell’azienda è di ampio respiro poiché la sponsorizzazione sarà triennale e testimonia il forte legame con la città in cui ha sede. Non solo, è segno anche della sua grande attenzione verso i giovani: oltre ad essere sponsor della prima squadra, che è una delle candidate allo scudetto della Serie A, Farmaè sosterrà tutta la società e quindi anche i ragazzi dell’Under 20 e della Beach Soccer Accademy Farmaè Viareggio, una scuola che punta ad avvicinare i ragazzi dai quattro ai 18 anni allo sport facendoli innamorare del beach soccer.

La stagione 2021 del Beach Soccer si svolgerà nei mesi di luglio e agosto in sei tappe su tutto il territorio italiano e vedrà la Farmaè Viareggio impegnata in tutte le più importanti competizioni: Serie A, Coppa Italia, Super Coppa di Lega, Euro Winners Cup.

Sottolinea Riccardo Iacometti, Founder e CEO di Farmaè S.p.A.: “Un’azienda come la nostra che si occupa di salute e benessere non poteva non impegnarsi nello sport. Ci piace vincere e quindi la scelta è caduta inevitabilmente sulla squadra della nostra città, una delle più vincenti di sempre e tutta composta da atleti viareggini. Lo sport, però, non è solo competizione ma anche una scuola di vita: siamo molto orgogliosi quindi di sostenere anche la Beach Soccer Accademy Farmaè Viareggio che segue ogni anno 200 ragazzi e 200 famiglie con sette allenamenti alla settimana”.

Anche il Beach Stadium “Matteo Valenti” di Viareggio, che ospita, oltre alle partite di Beach Soccer, anche incontri di Beach Volley, Beach Tennis, Beach Rugby, Foot Volley e Frisbee, sarà per tutto l’anno “brandizzato” Farmaè.

La squadra di Beach Soccer di Viareggio nasce nel 2010 e nello stesso anno partecipa al primo Campionato di Serie A ottenendo un inaspettato sesto posto e la convocazione di tre giocatori in Nazionale. Nel 2012 vince per la prima volta la Coppa Italia, battendo Catania. Nel 2015 ben cinque dei suoi giocatori sono convocati in Nazionale, che ottiene l’argento ai giochi Olimpici di Baku, il quarto posto ai Mondiali in Portogallo ed una medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo a Pescara. In quattro anni ben cinque atleti conquistano la Nazionale, nessun’altra squadra in Italia e nel Mondo riesce in questo intento, con atleti locali. Nel 2016 la vittoria di Campionato, Coppa Italia ed Euro Winners Cup consacra la squadra in Europa e nel Mondo come realtà professionistica e da battere in questo sport. Nel 2018 il titolo che mancava, la Super Coppa di Lega.

Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailer OnLife di Salute e Benessere in Italia. Il retail “OnLife” è un nuovo paradigma economico, caratterizzato dall’integrazione di online, offline, logistica e dati in un’unica catena di valore. Oggi l’azienda opera prevalentemente nell’eCommerce con più di 45.000 referenze in 14 diverse categorie di prodotto commercializzate, ma è presente anche sul territorio nazionale con 9 Farmaè e 1 Beautyè Store.

Nel condividere la nuova filosofia “OnLife”, Farmaè intende mettere al centro delle sue attività circolari il Cliente rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza ed assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato.