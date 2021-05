Mercato allenatori: Pedullà twitta: Conceicao- Napoli, matrimonio probabile ma nessuna ufficialità

Il noto giornalista, nonché veterano del calciomercato Alfredo Pedullà si è espresso attraverso un twit sulla notizia diffusa, ieri, dal quotidiano il “Corriere dello Sport “sul prossimo allenatore del Napoli, seconda la quale, a sedere sulla panchina lasciata vacante da Gattuso, sarà l’ex calciatore di Lazio e Inter, oggi tecnico del Porto Sergio Conceicao. Ebbene Pedullà ha scritto: Conceicao – Napoli è un’idea fortissima, però, per il momento, non c’è niente di concreto perché mancano le firme, ragion per cui le altre piste che portano a Spalletti e Simone Inzaghi restano ancora aperte. Definitivamente tramontata, invece, l’ipotesi Max Allegri, in quanto l’allenatore livornese, senza Champions, non accetterà mai un contratto con il club di De Laurentiis che ha sempre caldeggiato la sua candidatura. L’ex tecnico bianconero era pure disponibile ad affrontare un’avventura in azzurro ma, poi la mancata qualificazione all’Europa che conta è diventato un ostacolo insormontabile. Ora come ora non è da scartare l’eventualità, da parte di Allegri, di ritornare alla corte di Agnelli, il quale non sembrerebbe favorevole ad una riconferma di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda Gattuso, la Fiorentina è alla finestra, in attesa di una risposta del mister calabrese che è ancora indeciso sul suo futuro. Insomma secondo il giornalista, il valzer delle panchine sta per cominciare.