Gli interventi di Emanuele Calaiò, Alessandro Renica e Maurizio De Giovanni a Calcionapoli1926.it

Il noto scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionapoli1926.it su Gattuso e altri temi in casa Napoli durante la trasmissione “Uno a Uno Palla al centro” in onda su Canale Uno Tivù (855 Digitale Terrestre) condotto dai giornalisti della nostra redazione Claudia Vivenzio e Mattia Fele.

Come hai reagito alla disfatta col Verona?

“Io ancora non riesco a distrarmi. Sento parlare di acquisti, nuovi allenatori, ma io sono ancora a bordo campo dopo la gara. Io parlo da tifoso: i tifosi del Napoli devono capire cosa è successo e sentire qualcuno che chieda loro scusa perché non è successa una cosa normale. Credo che i tifosi siano stati molto maltrattati, non meritavamo certi comportamenti e questo silenzio terribile. E ritengo gravissimo il fatto che la presentazione del nuovo allenatore avvenga a Roma. Perché non succede a Napoli? Il Napoli non ha a Napoli una sede da anni, non si allena in questa città e in questa provincia. E poi non sentiamo la voce di un calciatore presentato a Napoli da tempo e nemmeno i dirigenti che non parlano mai. C’è un silenzio assordante, insopportabile: dopo la partita nessuno ha dato spiegazioni su cosa sia successo”.

In realtà il Napoli ha rotto il silenzio con il tweet di De Laurentiis su Gattuso…

“Non credo che l’esonero di Gattuso sia avvenuto col tweet, il mancato rinnovo era cosa nota dagli inizi dell’anno. E i tempi di chiusura dell’accordo con la Fiorentina lo dimostrano. Non credo alla purezza di Gattuso e alla favola che abbia detto sì a Commisso nelle quarantotto ore dopo la gara col Verona. Sono storie di mestiere queste, di tutta evidenza è successo qualcosa, ci sono situazioni interne in fase di verifica e regolamento. I conti si regoleranno. Penso che ci sarà adesso un ridimensionamento clamoroso senza la Champions. Già il club aveva deciso di ridurre il monte ingaggi in meno del 20-25% e stava facendo una riflessione sui contratti in scadenza. Io credo che evidentemente Fabian non rinnoverà e forse neppure Insigne“.

Gattuso dunque non ha superato il test di maturazione?

“Continuo a ripetere che qualcuno mi deve spiegare cosa sia successo. Il Napoli va cambiato in otto elementi. Lobotka e Ghoulam non sono giocatori rianimabili, servono tre terzini: una riserva di Di Lorenzo a destra e due a sinistra. Maksimovic va sostituito, Fabian non rimane, resta solo Demme per quattro ruoli a centrocampo. Senza contare altri giocatori come Elmas e Petagna che non sono da Napoli. Gattuso ci ha capito poco, e ho già detto che anche con la Champions la sua stagione sarebbe stata insoddisfacente per vari motivi. In Coppa Italia l’Atalanta ha malmenato Gattuso che ha schierato la difesa a tre in casa. In Europa League ci ha eliminato il Granada che non ha nemmeno un calciatore di livello internazionale. Dallo scudetto siamo usciti a dicembre con velocità immediata. La stagione non poteva soddisfare. Nonostante il grande giocatore di ritorno, dobbiamo ricordare che anche all’andata Gattuso era allenatore. Non è possibile che nella gara col Verona giocatori di trent’anni e tanta esperienza fossero bloccati. Non è vero che il Verona ha giocato col sangue agli occhi. La stagione sarebbe fallimentare anche con la Champions“.

Su Hysaj?

“Ha buona applicazione, ma non ricordo un cross nei suoi anni al Napoli. Giocatore di piede destro ma titolare a sinistra nonostante due terzini mancini naturali in rosa. Rrahmani preso a 14 milioni, 27 anni, ha fatto la prima partita del girone di ritorno malissimo. Gattuso è una persona pulita, ma ha sbagliato tutto, come mettere cinque punte con il Verona. Sono molto addolorato dall’aver visto alcuni calciatori che hanno giocato in un modo e altri in un altro. Vedere sbagliare gli appoggi è un cosa piuttosto misteriosa. Giocatori di classe che sbagliano i dribbling puntualmente mette ansia, non vorrei una spaccatura nella società. Col Verona ho avuto antipatia per la squadra, cosa gravissima alla quale qualcuno dovrebbe mettere riparo. Io vorrei porre una domanda; a qualcuno interessa come stanno i tifosi del napoli? Anche la stampa che stampa è? Le radio dopo il Verona hanno fatto i nomi di nuovi allenatori come se non fosse successo niente. La stampa non è più quella di una volta. Il Napoli andava criticato quando ha fatto male, ma questa cosa non l’ho letta e neppure sentita da nessuna parte”.