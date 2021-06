Fabio Rossitto: “Spalletti? Grande persona, non gli interessa apparire simpatico. Darà tutto per il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Rossitto, allenatore.

“Spalletti? Sono contentissimo che venga a Napoli. Allenatore moderno che pratica un calcio bello e compatto, fa giocare bene le squadre e fa migliorare i singoli. Ho avuto un grande rapporto con lui e l’ho apprezzato molto in campo. Sicuramente dà anche una continuità tecnico-tattica, le sue squadre giocano bene ma sono anche rognose. Chiede grandissime intensità in allenamento e ha grandi idee. Lui è molto preparato ma, al tempo stesso, è anche un gran motivatore. Dividere? No, può trascinare. Non ho visto la serie su Totti. Chi si impegna gioca e ottiene risultati, a Udine è stato un grande e chi lavorava giocava. Tiene tutti sullo stesso piano, lui è una persona giusta. I suoi metodi sono eccezionali e a livelo umano è una grande persona.

Perplessità? Non le capisco. Ha portato l’Udinese in Champions League, a Roma ha fatto bene, in Russia ha vinto, all’Inter ha fatto grandi cose. A Napoli, con i mezzi che ci sono, può fare veramente bene. Persona molto diretta, non si attira grandi simpatie ma a lui interessa poco. Darà tutto per questi colori, di Napoli mi ha sempre parlato un gran bene”.