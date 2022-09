Napoli – La dirigenza del club azzurro pronto a blindare Lobotka con un rinnovo contrattuale

Con l’avvento di Spalletti alla guida del Napoli, la società ha ritrovato un giocatore che Gattuso aveva snobbato, quasi non facesse più parte della rosa. Questo suo status gli aveva fatto perdere anche la tranquillità e gli stimoli. Ovviamente parliamo di Stanislav Lobotka, oggi, diventato il vero perno del centrocampo napoletano, un punto di riferimento fondamentale per i compagni di squadra. Il mister, attualmente, non può fare a meno dello slovacco, consigliato qualche anno fa da Hamsik. E’ un regista fenomenale capace di essere sempre presente nel vivo del gioco azzurro. Per questo motivo il Napoli sta preparando il rinnovo contrattuale del calciatore con un incremento dell’ingaggio, al momento di due milioni netti fino al 2025. La SSCN intende blindarlo fino al 2027, portando il compenso a tre milioni di euro a stagione.