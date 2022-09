Nations League – Raspadori ancora in gol con l’Italia, prosegue il momento magico dell’attaccante del Napoli

Giacomo Raspadori sta vivendo un momento magico in cui ha trovato facilmente la via del gol sia in campionato ed in Champions col Napoli, sia in nazionale, dove è stato il trascinatore della squadra di Mancini, grazie alle due recenti reti di fila che hanno proiettato la selezione azzurra alla Final Four di Nations League, dopo il successo di ieri a Budapest contro l’Ungheria per 2 a 0. Per il giovanissimo talento ex Sassuolo si tratta della quinta rete realizzata con la maglia italiana, una maglia che sembra calzargli a pennello. Il calciatore del Napoli pur non essendo un vero goleador, ha dimostrato grande senso dell’opportunismo e freddezza sotto la porta avversaria. Archiviata la parentesi nazionale, ora Raspagol si ritufferà in campionato per mettersi a disposizione della sua nuova squadra, cercando di continuare sulla falsariga dell’ultimo periodo.