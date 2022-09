Italia alle Final Four di Nations League: dove e quando si disputano

La vittoria all’ultima giornata del Gruppo 3 contro l’Ungheria regala all’Italia il primo posto nel girone di Nations League e, di conseguenza, la qualificazione alle Final Four della competizione. Sarà la seconda partecipazione in assoluto per gli Azzurri, che hanno raggiunto le semifinali anche nell’edizione 2020/2021.

La Nazionale allenata da Roberto Mancini è la terza qualificata alle Final Four di Nations League, dopo i primi posti di Croazia e Olanda rispettivamente nei Gruppi 1 e 4. Resta solo da definire l’ultima nazionale che prenderà parte al sorteggio e comporrà il quadro delle semifinali.

Tutto si deciderà nel derby iberico tra Portogallo e Spagna: attualmente, la nazionale portoghese è al primo posto nel girone a soli 2 punti sulla nazionale spagnola, costretta a vincere per qualificarsi alle Final Four.

La nazione ospitante delle Final Four della Nations League 2022/2023 non è ancora stata annunciata. La decisione ufficiale verrà comunicata infatti solo a gennaio 2023. Le nazioni che hanno manifestato interesse a ospitare le Finals sono Belgio, Polonia, Galles e Olanda, tutte proveniente dal Gruppo 4: per questo motivo, l’indiziata principale è proprio l’Olanda, che parteciperà alle Final Four in quanto vincitrice del girone.

“In linea di principio – si legge infatti sul sito UEFA -, il torneo si disputa in una delle nazioni qualificate”, come successo con l’Italia nel caso delle Final Four della Nations League 2020/2021, disputate tra Milano (San Siro) e Torino (Allianz Stadium). Ecco perché l’Olanda sembra la nazione favorita per ospitare le Final Four.

Per quanto riguarda le date, le semifinali della Nations League 2022/2023 si disputeranno tra il 14 e il 15 giugno 2023. Le nazionali vincitrici si sfideranno poi in finale il 18 giugno; nella stessa data, si terrà anche la finalina per il terzo posto. Ancora da decretare invece la data del sorteggio, in attesa di capire quale sarà la quarta nazione a partecipare alle Final Four insieme a Croazia, Italia e Olanda.

