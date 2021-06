Antonello Perillo, Xavier Jacobelli, Antonio Petrazzuolo e Bruno Majorano ad ‘Arena Maradona’

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior. Nella puntata odierna sono intervenuti il giornalista Rai Antonello Perillo, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, il direttore del quotidiano online Napolimagazine Antonio Petrazzuolo e il giornalista de Il Mattino Bruno Majorano.

ANTONELLO PERILLO: “Mi aspetto una bella Nazionale. Rinnovo Insigne? È un giocatore straordinario, speriamo resti”

“Europeo? Mi aspetto una bella Nazionale, è un bel gruppo. Sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato di giocare bene. Molto dipenderà anche dal destro di Insigne. Politano avrebbe meritato di giocare l’Europeo, ma forse ci sono delle logiche che noi non comprendiamo. Ancora non riesco a capire perché Gattuso abbia spesso preferito Lozano a Politano. Non ho niente contro il messicano ma, nel finale di stagione, era evidentemente in fase calante.

Rinnovo Insigne? Ho sempre creduto in Lorenzo dal primo giorno che gli ho visto toccare il pallone. Viene dalla migliore stagione in assoluto, è un giocatore straordinario e voglio sperare che resti l’ultima bandiera del calcio italiano”.

XAVIER JACOBELLI: “Il Napoli gode di una situazione invidiabile. Insigne? Tutto rimandato a dopo l’Europeo”

“Rinnovo Insigne? Le parti si incontreranno subito dopo l’Europeo. Il Napoli gode di una situazione invidiata e invidiabile. È una delle poche società come Atalanta e Sassuolo, per dirne alcune, che vive una situazione in controtendenza.

Fair play finanziario? La Uefa dovrà spiegarci che cos’è realmente. Vedo squadre come il Psg spendere un miliardo e duecento milioni di euro nell’arco di un decennio per rimanere con un pugno di mosche in mano in ambito Champions League”.

ANTONIO PETRAZZUOLO: “Sarri mi confessò di non aver avuto contatti col Napoli. Mercato? Presto per fare nomi”

“De Laurentiis non vuole svendere i prezzi pregiati. Pensare di poter vendere giocatori come Fabian Ruiz e Koulibaly a pochi euro è una visione fuori dalla realtà. Mercato? Presto per fare nomi, deve ancora esserci un vero confronto con Spalletti.

Sarri? Avevo sentito il mister, mi aveva confermato che contatti con il Napoli non c’erano stati. Spalletti è un profilo importante, ad Adl non piace tornare indietro nel tempo. Insigne? Lorenzo non ha mai manifestato alla società la voglia di cambiare aria, dopo l’Europeo se ne parlerà con la massima serenità. L’intenzione del capitano è quella di restare”.

BRUNO MAJORANO: “Mi stupirei se Politano lasciasse Napoli. Ha un grande feeling con Spalletti”

“Il silenzio stampa del Napoli ha stancato. Non lo dico da membro della stampa, ma da chi osserva il calcio. Calciomercato? Mi stupirei se Politano lasciasse Napoli, ha un grande feeling con Spalletti. Possono essere altre le cessioni. Sarri? Giusto cambiare, le minestre riscaldate non vanno quasi mai bene”.