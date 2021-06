Pistocchi: “Basic, buon giocatore ma non paragonabile a Fabian”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è stato intervistato nel corso della trasmissione sportiva di Walter De Maggio, su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Calcio Napoli. Ebbene chiamato in causa in merito al probabile arrivo alla corte di Spalletti del centrocampista croato Basic, ha affermato quanto segue:

“Basic? E’ un buon giocatore, tuttavia non si può paragonare a Fabian, lo spagnolo è un vero talento e se una squadra ha intenzione di puntare in alto non deve mai privarsi dei calciatori migliori. Fatta questa premessa il centrocampista del Bordeaux è giovane e col tempo, lavorandoci su può senza dubbio crescere e diventare un campione, però attualmente non è in grado di far compiere al Napoli quel salto di qualità che merita. Spero, dunque, che il club di De Laurentiis ci pensi bene prima di cedere Fabian Ruiz. “

Insomma Pistocchi boccia Toma Basic, dichiarandolo, per il momento, un giocatore non da Napoli. Un giovane promettente dalle belle speranze, desideroso di mettersi in luce ma nulla si più, ha concluso il giornalista. E su questo come si può dargli torto.