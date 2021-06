Eriksen, il bollettino medico della federcalcio danese: “condizioni stabili”

“Questa mattina abbiamo parlato con il giocatore, che ha salutato i suoi compagni. Le sue condizioni sono stabili a continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri“. Recita così il comunicato della Federcalcio danese attraverso il quale viene fatto il punto sulle condizioni di Christian Eriksen, colto da malore sabato pomeriggio nel corso di Danimarca-Finlandia a Euro 2020.

“Vorremmo ringraziare tutti per i messaggi ricevuti, dai tifosi ai giocatori, dalle Famiglie Reali danesi e inglesi, dai club alle federazioni internazionali – prosegue la nota della Federazione danese -. Incoraggiamo tutti a inviare i loro messaggi alla Federazione danese per essere certi che arriveranno a Eriksen e alla sua famiglia“.

EuroSport.it