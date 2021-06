PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, parte la vendita libera dei biglietti per la Finale.

La Gevi Napoli Basket comunica che, da questo pomeriggio alle ore 15,00 è aperta la vendita libera dei biglietti per assistere a Gara 1 e Gara 2 della finale playoff in programma domenica 20 e martedì 22 giugno alle 20,45 al PalaBarbuto contro la vincente della sfida tra la Apu Old Wild West Udine e la Givova Scafati. Il costo del biglietto per la singola partita è di Euro 25,00.

Sarà possibile acquistare anche un mini abbonamento per assistere ad entrambe le gare al prezzo di 40 euro.

Sono in vendita anche i biglietti per il settore ospiti. Il prezzo per il tagliando, cosi come già successo in semifinale, sarà di Euro 50 per la singola partita.

La Gevi Napoli Basket comunica che, per coloro che hanno acquistato il biglietto per la Finale Playoff, e vorranno usufruire del tampone gratuito presso la farmacia San Ciro dei Dottori Guerra ,sita in Napoli alla Via Giacinto de Sivo n.1, è obbligatoria la prenotazione a partire da quest’oggi mercoledì 16 Giugno. Per prenotarsi bisognerà contattare tramite whatssap la farmacia al n. 3450709730. Sarà possibile effettuare il tampone nella giornata di sabato 19 giugno, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.