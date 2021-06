PALLANUOTO – La Cargomar Rari Nantes Napoli vince ancora, domani big match col Vomero

Pozzuoli – Vince ancora la Cargomar Rari Nantes Napoli, che chiude a punteggio pieno il girone d’andata. Quattro vittorie su quattro per i biancocelesti, l’ultima a spese del Play Off: 10-7 il punteggio per la squadra di Marsili nella piscina dei puteolani, bravi a rimanere aggrappati alla partita fino all’ultimo.

Il primo tempo è scoppiettante, con tanti gol. La Cargomar lo chiude sul +2 (3-5), con Coda che dimostra subito di essere in serata di grazia. Nel secondo parziale, però, la formazione di casa si riporta a -1 (5-6), rintuzzando anche nel periodo successivo il nuovo tentativo di allungo della Rari (6-7). C’è da stringere i denti, ma nel finale il sette luciano ha una marcia in più e riesce a portare a casa i tre punti (7-10). Oltre alle tre reti di Coda, una marcatura a testa per De Buono, Pasquariello, Ciniglio, Briganti, Izzo, Palermo e capitan Talamo.

“Contava solo vincere e l’abbiamo fatto, abbiamo chiuso il girone d’andata a punteggio pieno e questa è l’unica cosa che ci interessava”, spiega il tecnico rarinantino Elios Marsili. “Purtroppo non riusciamo mai ad allungare in modo netto nel punteggio e a gestire il risultato con più tranquillità, anche stavolta – peraltro – il computo delle espulsioni non ci ha favorito: sette contro undici. Al momento non siamo ancora ‘squadra’, ma ogni partita che giochiamo facciamo un passo in avanti per diventarlo. Visto che i due gruppi non si allenano insieme per questioni di sicurezza, possiamo sfruttare solo le gare di campionato per testare gioco e meccanismi”. Domani contro il Vomero è sfida al vertice: “In questa prima fase abbiamo fatto ruotare tanti giocatori, dando possibilità di fare esperienza a tutti. Contro il Vomero probabilmente riavrò a disposizione i ragazzi del 2003 del vivaio del Posillipo, che di fatto hanno giocato solo la prima partita. Sappiamo che è una sfida importante, il Vomero è un osso duro, ma sappiamo anche che vincendo metteremmo una seria ipoteca sulla vittoria del girone, che è il nostro primo obiettivo”.

Domani sabato 19 giugno, infatti, la Cargomar Rari Nantes Napoli affronterà il Nantes Club Vomero per la prima gara del girone di ritorno. L’appuntamento è fissato per le 20.15, sempre nella piscina del Play Off di Pozzuoli.