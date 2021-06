Euro 2020: Italia-Galles, terzo sigillo azzurro a 1,50 e ora nella caccia al titolo siamo secondi solo alla Francia

18 giugno 2021 – La gran partenza con il doppio 3-0 inflitto a Turchia e Svizzera ha lanciato l’Italia tra le squadre favorite alla vittoria finale di Euro 2020. La squadra di Mancini punta a concludere al primo posto la fase a gironi, e nel match di domenica all’Olimpico contro il Galles parte nettamente favorita. I betting analyst di Stanleybet.it offrono la vittoria degli azzurri a 1,50, mentre il «2» del Galles si gioca a 7,20. Un pari darebbe la certezza a Bale e compagni del passaggio del turno, e al momento è proposto a 3,95. Bassissima, 1,09, la quota della doppia chance «1X», esito che garantirebbe comunque all’Italia il primato nel girone. Nonostante i precedenti risultati, rimane alta la quota dell’Over, che si attesta a 2,15. Molto più in basso l’Under a 1,65. Tra i risultati esatti c’è l’1-0 davanti a tutti a 4,90. Anche il 2-0 è visto come probabile a 5,60, mentre il 2-1, con il primo gol subito dall’Italia nel torneo, si gioca a 8,60. Il terzo 3-0 di fila per Bonucci e compagni è dato a 9,20.

Il grande inizio ha proiettato l’Italia al secondo posto tra le favorite al successo finale, a quota 6,50. Davanti a tutte c’è sempre la Francia, offerta da stanleybet.it a 4,50, mentre gli azzurri sono seguiti da Belgio e Inghilterra, per le quali il titolo paga 7 volte la posta. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è dato a 8,50.