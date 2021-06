BASKET – Napoli promosso in A1, la squadra di Grassi torna nell’Olimpo della pallacanestro

Napoli torna nell’Olimpo della pallacanestro dopo una stagione strepitosa, chiusa oggi con la promozione in serie A1 e, qualche mese fa, con la conquista della coppa Italia di Legadue. La vittima sacrificale, in entrambe le finali, è stata Udine. Caduta in quattro gare in questa parte conclusiva dei playoff. I friulani si sono dovuti inchinare al cospetto di una squadra che coach Pino Sacripanti ha modellato e guidato come una orchestra perfetta. Un roster che il presidente Vito Grassi e il general manager Antonio Mirenghi hanno costruito senza badare a spese. Specialmente alla vigilia dei playoff, quando alla corte azzurra è arrivato l’italoamericano Chris Burns, un vero gioiello per l’A2, che ha completato il pacchetto delle bocche da fuoco con Mayo e Parks.

La gara

A Udine la partita è stata sempre in controllo per la formazione azzurra. Ed il finale di 67-77 è la foto di una gara che Parks (17 punti e 7 rimbalzi) ha dominato insieme a Josh Mayo (13 punti e 6 assist) e all’accoppiata italiana Iannuzzi-Uglietti, entrambi in doppia cifra. A completare anche i 7 punti di Burns e Marini e gli 8 di Eric Lombardi.