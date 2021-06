Euro 2020: Sarà Italia vs Belgio il prossimo impegno degli azzurri di Mancini, la sfida venerdì 2 luglio a Monaco

Euro 2020: il terreno di gioco ha decretato l’avversario della nazionale di Mancini, ai quarti di finale della competizione continentale. Sarà Italia vs Belgio, la sfida tra Lukaku e company contro Chiellini e soci si disputerà venerdì 2 luglio in Germania, a Monaco di Baviera, nello spettacolare stadio del Bayern Monaco. Ai belgi per guadagnare i quarti è stato sufficiente una rete di Thorgan, il meno famoso dei fratelli Hazard, sul tramonto della prima frazione di gioco. La partita dell’Alianz Arena sarà una gara molto infuocata, in cui una delle due squadre, che finora hanno sempre vinto, dovrà lasciare la manifestazione. L’italia ha il vantaggio di avere un ottimo gruppo unito che non molla mai, mentre il Belgio possiede molte individualità capaci di vincere da soli una partita. A bocce ferme gli azzurri partono senza il favore del pronostico in quanto gli avversari di turno rappresentano la prima nazionale del ranking Fifa. Talvolta però essere sfavoriti si è rivelato un vantaggio come dimostra l’inopinata eliminazione dagli europei dell’Olanda battuta dalla Repubblica ceca per 2 a 0 nell’altro match degli ottavi, giocato ieri pomeriggio. La star della selezione di Martinez, ovviamente è il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku, che ha realizzato tre gol in quattro partite ma da tenere d’occhio anche le alternative di lusso Benteke-Batshuayi. Dal canto suo l’Italia, al settimo posto nel ranking europeo, tenterà di dare il 110% delle proprie forze per sovvertire il pronostico e buttar fuori la più quotata avversaria. Per questa importantissima gara il ct Roberto Martinez potrebbe non contare su Kevin De Bruyne, un calciatore fondamentale nello scacchiere belga. Un suo possibile forfait non potrebbe che giovare a Mancini ma sportivamente parlando ci auguriamo che il giocatore possa rimettersi presto.