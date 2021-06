Mercato Napoli: Andrea Petagna potrebbe partire per fare cassa

Giorni intensi di lavoro per il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, con il calciomercato estivo che sta per riaprire i battenti. Al club di De Laurentiis sono necessari diversi accorgimenti ma la priorità assoluta resta quella di reperire un esterno mancino per co,are una lacuna esistente fin dal primo infortunio di Ghoulam. Ultimamente si vocifera anche una possibile cessione dell’ex centravanti spallino Andrea Petagna al fine di far entrare nelle casse sociali danaro fresco. D’altronde la formazione azzurra ha in rosa molti attaccanti di valore quali Mertens, Insigne, Lozano e Osimhen che possono ricoprire vari ruoli offensivi, per cui privarsi del bomber di terza scorta non costituirebbe un grosso problema tanto più che il nuovo allenatore Spalletti ha intenzione di valutare Tutino di rientro dal prestito alla Salernitana. Quest’ultimo sarà sotto i riflettori nel corso del ritiro estivo prima in Trentino e poi in Abruzzo. Il neo tecnico, dunque farà le sue valutazioni sull’attaccante cresciuto nelle giovanili azzurre per stabilire se sia il caso di trattenerlo in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport