IL PUNTO SULLA A, dopo la terza giornata

La terza giornata di serie A, che manca ancora dell’ultimo posticipo tra Bologna e Verona, che si disputerà questa sera al Dall’Ara alle ore 20.45, ha visto confermarsi al vertice della classifica, a punteggio pieno tre squadre, ovvero il Napoli che ha battuto, 2 a 1, la Juve nell’anticipo di sabato, il Milan che ha strapazzato la Lazio, a San Siro, per 2 a 0 ed infine la Roma, vittoriosa al fotofinish, sul Sassuolo per 2 a 1. Successi importanti anche per il Genoa, a Cagliari, 3 a 2 il finale a favore del grifone, per il Torino, in casa, per 4 a 0 contro la Salernitana e per l‘Udinese che si è imposta in trasferta per 1 a 0 contro lo Spezia. Pari per 2 a 2, invece per i campioni d’Italia, al Ferraris, nella sfida domenicale dell’ora di pranzo, con la Sampdoria. Ricordiamo, inoltre, il passo falso dell‘Atalanta, di due giorni fa, davanti al proprio pubblico, per 1 a 2 nei confronti della sorprendente Fiorentina. In virtù della debacle del Maradona, i bianconeri di Allegri, scivolano al sedicesimo posto con un solo punto raccolto in tre partite. Intanto domani tornano le coppe europee in una tre giorni che si preannuncia infuocata.