Napoli, Zambo Anguissa: un esordio coi fiocchi che ha già colpito i tifosi azzurri

Il centrocampista venuto dal Cameroon Zambo Anguissa, detto Frank, in prestito al Napoli, con diritto di riscatto, ha debuttato, sabato scorso, con la nuova maglia, allo stadio Maradona, contro la Juventus. Il suo, senza dubbio, si è rivelato un esordio coi fiocchi. Il mediano voluto da Spalletti ha letteralmente dominato il centrocampo, dando prova di essere un acquisto azzeccatissimo. Contro i bianconeri è stato il migliore in campo ed è subito diventato il nuovo idolo di Napoli. L’allenatore azzurro ha deciso di mandarlo immediatamente nella mischia, non solo perché era a corto di centrocampisti ma anche perché crede fortemente in lui e l’ex Fulham ha ripagato alla grande la sua fiducia. Tantissimi i commenti positivi da parte della carta stampata, prodiga di elogi per il neo acquisto del Napoli. Tra qualche settimana, col ritorno degli infortunati Demme e Lobotka, problemi di abbondanza per Spalletti in questo reparto e sarà dura lasciare fuori qualcuno. Ma come dicevano i latini : “Melius abundare, quam deficere!